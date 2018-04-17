حماس: المقاومة لديها أوراق قوة قادرة على تحرير الأسرى الفلسطينيين

غزة - (د ب أ):

قالت حركة حماس اليوم الثلاثاء إن "المقاومة" الفلسطينية لديها "أوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة" للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

واعتبر بيان صادر عن حماس ، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم ، أن إسرائيل "لا تفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل، والمقاومة لديها إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة تجبرها على الإفراج عن الأسرى".

وتعهد البيان بـ "مضاعفة العمل ومواصلة الليل بالنهار لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في صفقة مشرفة تعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين".

ويحيى الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بفعاليات شعبية وأهلية تخصص للمطالبة بتحسين أوضاع الأسرى في سجون إسرائيل والعمل من أجل الإفراج عنهم.

وبهذا الصدد ، قال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له بالمناسبة، إن إسرائيل اعتقلت نحو ألفي فلسطيني منذ بداية العام الجاري.

وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 1928 فلسطيني حتى نهاية مارس الماضي، من بينهم 369 طفلاً و36 امرأة.

وعادة ما يتم إحالة المعتقلين إلى جهات أمنية إسرائيلية للتحقيق معهم ومن ثم يتم تحويل عدد منهم للمحاكمة وآخرين يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وقدر التقرير نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ وقوع نكبة فلسطين في عام 1948.

وبحسب التقرير تعتقل إسرائيل اليوم قرابة 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلاً، و62 امرأة من بينهن 21 أما، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف أن من بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً بشكل متواصل، و25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 أسيراً أكثر من ثلاثين عاماً.