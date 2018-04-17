انفجار قنبلة خارج مكتب تابع للحكومة الهندية في نيبال

كاتمندو - (د ب أ):

قالت الشرطة المحلية في نيبال اليوم الثلاثاء أن قنبلة انفجرت خارج مكتب تابع للحكومة الهندية في جنوب شرق نيبال، وذلك في أحدث واقعة تظهر الغضب تجاه الهند.

وقال ارون كومار بي سي المسؤول بالشرطة في بلدة بيراتناجار إن الانفجار، الذي وقع في وقت متأخر من أمس الاثنين بالمكتب، تسبب في حدوث أضرار لجدار المكتب. ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.

وكانت بعض الجماعات السياسية قد طالبت بإغلاق المكتب، الذي تم إقامته عقب أن دمرت الفيضانات المنطقة الحدودية عام 2008، قائلة إنه يمثل تدخلا في السياسية النيبالية.

وقال كومار بي سي" الانفجار وقع في منطقة خالية خارج المكتب، وتسبب في تصدع الجدار " مضيفا أن الانفجار نجم عن طنجرة الضغط التي تنفجر مثل القنبلة.

وكان أفراد من حزب ماوي منشق قد فجروا قنبلة بدائية في فبراير الماضي في موقع لمشروع طاقة كهرومائية تموله الهند في شمال شرق نيبال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار أمس، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن فصيل ماوي قد يكون وراءه.