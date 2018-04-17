تقرير: الولايات المتحدة تطلب دعما عسكريا من دول عربية في سورية

واشنطن -(د ب أ):

ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تطلب دعما عسكريا من دول عربية لإحلال الاستقرار في سورية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الصادرة أمس الاثنين استنادا إلى مصادر حكومية أنه من المفترض وفقا لهذه المطالب أن ترسل السعودية وقطر والإمارات ومصر قوات إلى شمال شرقي سورية لتحل محل الوحدات الأمريكية هناك عقب تحقيق انتصار على تنظيم داعش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من قبل دعما ماليا بالمليارات من دول عربية من أجل سورية.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت في ساعة مبكرة من صباح السبت ضربات على سورية، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، وذلك ردا على ما اسمته هجوم كيماوي مميت على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

ويعتزم ترامب سحب قواته من سورية في أسرع وقت ممكن.

وتشارك الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سورية.