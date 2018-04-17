الدفاع الروسية: عودة أكثر من 59 ألف شخص للغوطة الشرقية منذ بدء العملية الإنسانية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن 580 مدنيا عادوا أمس الاثنين/إلى ديارهم في الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الدفاع الروسية قولها - في بيان اليوم - "إن 580 مدنيا عادوا أمس إلى ديارهم في الغوطة الشرقية.. موضحة أنه منذ بدء العملية الإنسانية هناك وصل عدد العائدين إلي 59 ألفا و583 شخصا".