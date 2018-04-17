رئيس قبرص يتوجه إلي لندن للقاء ماي والمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث

نيقوسيا - (أ ش أ):

توجه رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس اليوم الثلاثاء إلى لندن، للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، والذي يعقد غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء قبرص أنه من المقرر أن يعقد أناستاسياديس، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والأمير تشارلز، فضلا عن رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا والهند.

ويرافق الرئيس القبرصي، خلال الزيارة، كل من وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة برودروموس برودرومو، ومسؤولين حكوميين.

وفي سباق متصل، حث خمسة نواب من حزب المحافظين، والذين لهم إرتباط قوي بقبرص، ماي على جعل اجتماعها مع الرئيس القبرصي للتعبير عن الدعم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين في قبرص، وذلك خاصة وأن أنستاسياديس كان قد أعرب عن استعداده لاستئناف المفاوضات في أي وقت.