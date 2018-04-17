البعثة الروسية لدي الأمم المتحدة: مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في الرقة السورية اليوم

نيويورك - (أ ش أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي بمبادرة من روسيا جلسة مباحثات مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة السورية .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن الناطق الصحفي باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي قوله :"طلب الوفد الروسي عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في (مدينة) الرقة و(مخيم) الركبان السوريين في إطار تنفيذ قرار المجلس رقم 2401".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن جلسة المناقشة ستجري بعد الانتهاء من مشاورات بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن روسيا تأمل في مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك في الجلسة المرتقبة.

وكانت الخارجية الروسية قد اتهمت ، في وقت سابق ، الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا بتجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الرقة التي أصيبت بدمار واسع نتيجة عمليات التحالف الدولي والقوات الكردية ضد تنظيم داعش العام الماضي.