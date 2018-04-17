مجلس العموم البريطاني يؤيد ضرب سوريا.. والمعارضة تدعو لمحاسبة الحكومة

كتب - محمود علي:

نجحت تيريزا ماي رئيس الوزراء البريطانية، أمس الاثنين، في الحصول علي تأييد مجلس العموم لقرار المشاركة في الغارات الجوية على سوريا صباح السبت الماضي.

وفازت الحكومة بفارق 278 من الأصوات، بإجمالي 314 مؤيدًا و36 معارضًا، في التصويت داخل مجلس العموم البريطاني، ووصفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" بأنه حيلة آخر الليل.

وذكرت الصحيفة أن النقاش العاصف استمر لثلاث ساعات، حول القرار الحكومي الذي دعمه كل من حزب المحافظين والحزب الاتحادي الديمقراطي، وبعض أعضاء حزب العمال، مضيفة أن رئيس الوزراء ادعت أن حكومة بشار الأسد، منعت ممثلي منظمة حظر الأسلخة الكميائية، من الوصول إلى دوما للتحقيق في الكارثة الإنسانية.

وواجهت ماي انتقادات لاذعة، لعدم الحصول على إذن من البرلمان، قبل الانضمام إلى العمل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد نظام بشار الأسد.

ودعا "جيرمي كوربن" زعيم حزب العمال إلى محاسبة الحكومة وسن تشريع لوقف العمل العسكري دون دعم البرلمان، متسائلاً عن شرعية الدور الذي قامت به المملكة، ومؤكدًا أن حزبه لن يوافق على أي تدخل عسكري في سوريا دون قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.​