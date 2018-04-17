ما هو الرد الروسي على الهجوم الغربي على سوريا؟

بي بي سي

في واشنطن بوست كتب أنطون تريانوفسكي يقول إن روسيا ردت على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا بالكلمات الحادة وليس بالرصاص.

وعقب الهجوم أوضحت روسيا بجلاء أنه ليس لديها خطط للرد بذات الطريقة التي وقع بها الهجوم، فهي على أي حال مازالت تسيطر على الموقف في سوريا.

وقد جاء التهديد الروسي بالرد على الهجوم في حالة استهداف أهداف روسية في سوريا ناجعا حيث حرص المهاجمون على تجنب الأهداف الروسية.

ووصف الرئيس الروسي بوتين الهجوم بالعدوان على سيادة دولة، ودعت روسيا العالم إلى إدانته.

وفي الوقت الذي تعمل فيه موسكو على التفاوض مع تركيا وإيران من أجل التوصل إلى تسوية يبدو أن الهجوم المحدود لم يغير شيئا من الحقائق على الأرض.

ويبدو أن بوتين يسعى من خلال التدخل في سوريا إلى الدفع بروسيا مجددا كلاعب رئيسي على المسرح العالمي.