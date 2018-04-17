واشنطن ولندن تحذران من هجوم إلكتروني عالمي من قراصنة روس

(د ب أ):

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا، تحذيرًا غير مسبوق، أمس الاثنين، من إمكانية أن يقوم قراصنة إنترنت ترعاهم الدولة الروسية، بشن هجوم إلكتروني عالمي.

وجاء في بيان مشترك للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف. بي. آي) ووزارة الأمن الداخلي إن الأهداف المحتملة للهجوم تتمثل في مزودي خدمات الإنترنت وحكومات والبنية التحتية للقطاعين العام والخاص.

ونقلت وكالة أنباء "برس أسوشيشن" البريطانية عن منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض روب جويس أن "الهجوم الوشيك" غير مرتبط بالضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا على سوريا يوم السبت الماضي.

وسبق لبريطانيا والولايات المتحدة أن عززت ردودهما، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة ، وإصدار اتهامات، والقيام بإجراءات انتقامية عبر الإنترنت.

ونقلت الوكالة عن جويس قوله: "سنقوم بالرد".

وقالت الدولتان في بيان مشترك إن روسيا تهدد سلامة الولايات المتحدة وبريطانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أنه قد يستخدم آليته الدفاعية الجماعية للمرة الثانية في تاريخه إذا تعرض لهجوم إلكتروني مدمر.