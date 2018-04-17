سبب واحد في خطة ترامب لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

كتب - محمود علي:

أوقف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فجأةً المزيد من العقوبات على روسيا أمس الاثنين، وحدد سببًا واحدًا في اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية، هو أن تُحدث موسكو "استفزازًا" آخر.

ووعدت نيكي هالي سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، قبل ساعات بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لكن في خطوة غير متوقعة وضع ترامب خطة لفرض عقوبات إضافية، ولن يوافق على أية عقوبات أخرى ما لم تشن موسكو هجومًا إلكترونيًا، أو تقوم بعمل استفزازي، حسبما نقلت صحيفة "واشنطنن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن ترامب يشعر بالقلق من أن فرض عقوبات جديدة في أعقاب الضربة الجوية التي وجهها للأسد المدعوم من موسكو قد تعرقل أي جهود للتفاوض على اتفاقيات بين البلدين، بشأن مراقبة الإنترنت وملفات أخرى.

وجاءت خطوة ترامب بعدما أكدت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، في بيانها دراسة عقوبات إضافية ضد روسيا في المستقبل القريب، للرد على دعم موسكو المستمر لنظام الأسد، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن ترامب لا يزال يرغب في علاقة جيدة مع "موسكو"، لكن ذلك سيتوقف علي قرار الطرف الروسي، موضحة أن الأخيرة ستتبني تشريعات جديدة ضد العقوبات الأمريكية.​