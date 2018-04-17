 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في قبرص احتجاجا على الهجوم الثلاثي على سوريا

12:16 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في قبرص احتجاجا على الهجوم الثلاثي على سوريا

نيقوسيا - أ ش أ:

نظم مواطنون قبارصة وفلسطينيون وسوريون مظاهرة اليوم أمام مبنى السفارة الأمريكية في نيقوسيا؛ احتجاجا على الهجوم الثلاثي الذى وقع مؤخرا ضد مواقع "مزعومة" لإنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين رفعوا الإعلام السورية ورددوا هتافات مناهضة للغرب، مؤكدين إدانتهم للغارات الثلاثية (الأمريكية الفرنسية البريطانية) ضد سوريا يوم السبت الماضي، والتى زعمت واشنطن أنها تأتى ردا على تورط النظام السوري في "هجوم كيماوي" على بلدة دوما.

يشار إلى أن الطائرات البريطانية، التي شاركت فى هذا الهجوم انطلقت من قاعدة جوية في قبرص.

هذا المحتوى من

مظاهرات السفارة الأمريكية قبرص سوريا

الخبر التالى:

دبلوماسي روسي: فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيزور دوما الاربعاء المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان