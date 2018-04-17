مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في قبرص احتجاجا على الهجوم الثلاثي على سوريا

نيقوسيا - أ ش أ:

نظم مواطنون قبارصة وفلسطينيون وسوريون مظاهرة اليوم أمام مبنى السفارة الأمريكية في نيقوسيا؛ احتجاجا على الهجوم الثلاثي الذى وقع مؤخرا ضد مواقع "مزعومة" لإنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين رفعوا الإعلام السورية ورددوا هتافات مناهضة للغرب، مؤكدين إدانتهم للغارات الثلاثية (الأمريكية الفرنسية البريطانية) ضد سوريا يوم السبت الماضي، والتى زعمت واشنطن أنها تأتى ردا على تورط النظام السوري في "هجوم كيماوي" على بلدة دوما.

يشار إلى أن الطائرات البريطانية، التي شاركت فى هذا الهجوم انطلقت من قاعدة جوية في قبرص.