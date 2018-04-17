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أبرز الأحداث العالمية: ماى تواجه البرلمان بعد هجمات سوريا

12:09 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
أبرز الأحداث العالمية: ماى تواجه البرلمان بعد هجمات سوريا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أفادت قناة "العربية" الاخبارية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على ​نجران​، واختتمت مناورات "درع الخليج المشترك"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين.

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