أبرز الأحداث العالمية: ماى تواجه البرلمان بعد هجمات سوريا

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أفادت قناة "العربية" الاخبارية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على ​نجران​، واختتمت مناورات "درع الخليج المشترك"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين.