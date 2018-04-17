أبرز الأحداث العالمية: ماى تواجه البرلمان بعد هجمات سوريا
12:09 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
أفادت قناة "العربية" الاخبارية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران، واختتمت مناورات "درع الخليج المشترك"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين.
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