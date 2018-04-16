مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 4 رجال شرطة جنوب سامراء

سامراء - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الاثنين، مقتل وإصابة أربعة من رجال الشرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة جنوب قضاء سامراء 110كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة في ناحية الاسحاقي 20 كلم جنوبي سامراء، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وجرح اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "المهاجمين لاذوا بالفرار في البساتين القريبة من نهر دجلة شرقي الناحية، فيما عززت قوات قيادة عمليات سامراء تواجدها وكثفت البحث عن الفاعلين".

وما زالت مناطق محافظة صلاح الدين المتصلة بصحراء الأنبار وبحيرة الثرثار تشهد هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش في هذه المناطق، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في شهر ديسمبر الماضي .