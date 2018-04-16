أسر الطالبات المختطفات في نيجيريا تطلب دعم الأمم المتحدة

أبوجا - (أ ش أ)

ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين، أن أفراد أسر الطالبات المختطفات في نيجيريا من قِبل مسلحين منذ أربع سنوات قد حثوا منظمة الأمم المتحدة على التدخل لتحديد مصير الضحايا.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يُشار إلى أن حوالي 113 فتاة لم يتم العثور عليهن حتى الآن، وتم إجبار بعضهن خلال هذه الفترة على الزواج من مختطفيهن. ووعدت الحكومة النيجيرية بالعثور عليهن وإعادتهن لأسرهن.