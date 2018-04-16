سامح شكري يتلقى اتصالاً من الخارجية الأمريكية حول سوريا

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الاثنين من القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي بول سوليفان، تناول التطورات الأخيرة في سوريا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بأن الوزير شكري استعرض- خلال الاتصال- تقييم مصر للتصعيد العسكري على المسرح السوري، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود من أجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية أكد- خلال الاتصال- رفض مصر الكامل لاستخدام أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت في هذا الشأن، مطالباً بإجراء تحقيق دولي شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور- خلال الفترة القادمة- بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابي في المفاوضات.