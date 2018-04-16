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خطف مواطن ألماني في شمال نيجيريا

09:49 م الإثنين 16 أبريل 2018
خطف مواطن ألماني في شمال نيجيريا

ابوجا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة النيجيرية عن خطف مواطن الماني في شمال البلاد.

وقال ماجاي ماجايا المتحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم الاثنين إن خمسة مجهولين مسلحين كانوا على متن سيارة، هاجموا صباح اليوم سيارة شركة البناء التي يعمل بها الألماني في مدينة كانو.

وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي كان يرافق راكبي السيارة، بالإضافة إلى خطف الألماني.

وكان ماجايا ذكر في تصريحات سابقة أن الجناة كانوا يركبون دراجات بخارية عندما خطفوا المواطن الألماني.

وحسب ماجايا فإن الشرطة تبحث الآن عن الرهينة.

ومن غير المعروف بعد من المسؤول عن هذه العملية.

يشار إلى تكرار حوادث خطف الأجانب في نيجيريا بغرض الحصول على فدية.

الشرطة النيجيرية نيجيريا خطف مواطن ألماني

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