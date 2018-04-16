أردوغان وستولتنبرج يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا

أنقرة - (د ب ا):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، العلاقات بين بلاده والحلف، والمستجدات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سورية.

جاء ذلك خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حسبما أفادت به مصادر في الرئاسة التركية، لوكاة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وشدّد أردوغان وستولتنبرج، على أهمية تضامن الدول الأعضاء في الحلف وكفاحها الحازم ضد كافة أشكال الإرهاب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تبعت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في دوما.

وأكد ستولتنبرج، خلال اللقاء، أن تركيا تعتبر حليفا استراتيجيا هاما ، وأطلع أردوغان على معلومات حول قمة الحلف المزمع عقدها في يوليو المقبل، ببروكسل.

وفجر السبت الماضي، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف سورية ردا على وصفته بهجوم باستخدام أسلحة كيميائية في من جانب القوات السورية على مدينة دوما القريبة من دمشق، ما أودى بحياة 78 شخصا فضلا عن مئات المصابين.

ونفت سوريا شن الهجوم، فيما قالت روسيا إنه "مجرد شائعات وفبركة".