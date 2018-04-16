إيران: ضبط شحنةكبیرة من المتفجرات شرقی البلاد

زاهدان - (د ب ا):

كشف مكتب العلاقات العامة فی وزارة الأمن بمحافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، عن ضبط شحنة متفجرات كبیرة قبل أن یتم نقلها تحت غطاء المخدرات وعبر الحدود الشرقیة، إلى داخل البلاد.

واوضح المصدر نفسه، أن القوات التابعة لوزارة الأمن، استطاعت من خلال اجراءاتها الاستخباریة والفنیة ،أن تفشل محاولة الجماعات الإرهابیة فی نقل 80 كلجم من انواع المتفجرات والاسلحة؛ بما یشمل المسدسات والقنابل الیدویة وغیرها من القطع المستخدمة فی المتفجرات،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف المصدر أن القوات التابعة لوزارة الأمن ضبطت أیضا 580 كلجم من المخدرات التی كانت بحوزة هؤلاء الارهابیین.

ولم يكشف المصدر عن هوية هؤلاء الإرهابيين أو الجهة التي ينتمون إليها.

كانت إيران قد اعلنت في منتصف العام الماضي ضبط كميات من الأسلحة من خلال مداهمة مخزن للأسلحة لـ" جيش العدل"،الذي تصفه بانه منظمة إرهابية، ومصادرة كميات من الأسلحة الفردية بالإضافة إلى مدفع مضاد للطائرات في محافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق البلاد.