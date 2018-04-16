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التحالف العربي يتوعد الحوثيين برد "قاس جدا" في هذه الحالة

08:35 م الإثنين 16 أبريل 2018
التحالف العربي يتوعد الحوثيين برد "قاس جدا" في هذه الحالة

المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

توعد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الاثنين، ميليشيا الحوثي برد قاسي وقوي حال استخدام الطائرات بدون طيار ضد المدنيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن "صعدة" هي المركز الأساسي لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، مؤكدًا أن "119 صاروخا باليستيا مجموع ما أطلق على المملكة من اليمن"، وذلك حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وأشار المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي خسرت 737 موقعا في شهر أبريل، لافتًا أن الجيش اليمني​ تمكن من تطهير كامل مدينة ميدي.

كما أوضح أن "عمليات تطهير الجوف مستمرة من ميليشيات الحوثي"، مبينًا أن المتمردين يستخدمون مطار صنعاء في إطلاق طائرات بدون طيار وفي التدريب والتخزين.

تركي المالكي التحالف العربي الحوثيين طائرات بدون طيار

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