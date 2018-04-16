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زعيم حزب المعارضة البريطاني لرئيسة الوزراء: لماذا نقصف سوريا وندعم السعودية في اليمن؟

08:31 م الإثنين 16 أبريل 2018
زعيم حزب المعارضة البريطاني لرئيسة الوزراء: لماذا نقصف سوريا وندعم السعودية في اليمن؟

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

(مصراوي)

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، اليوم الاثنين، إن الأزمة اليمنية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، وسأل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول سبب استمرارهم في دعم السعودية في حربها باليمن بينما يتحركون ضد الحكومة السورية وشاركوا في ضربة جوية هناك.

وبحسب قناة روسيا اليوم، وجه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض سؤالًا إلى ماي خلال جلسة بالبرلمان البريطاني لمناقشتها بشأن الضربة الجوي يوم السبت وقال: "لماذا سوريا وليس السعودية؟".

وتابع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض أن هناك تقارير من منظمات دولية تشير إلى استخدام السعودية "القنابل الفسفورية والذخائر المحظورة"، وقال "لا نرى أنه تم ضرب أي بلدان أخرى.. ضرب منشآت سعودية مثلا".

وتعجب أيضًا من الضربة ضد سوريا في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة بيع الأسلحة إلى السعودية.

وكانت ماي صرحت أمام البرلمان إن الضربة جاءت لأنها في صالح الأمن القومي لبريطانيا، ولم تأت بسبب ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفذت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربة جوية ضد سوريا السبت وقالوا إنهم استهدفوا منشآت تصنيع أسلحة كيماوية، وأشاروا إلى أن ما حدث جاء ردًا على استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما.

وتنفي دمشق استخدام الأسلحة الكيماوية واعتبرت الضربة الثلاثية عدوان على سيادة سوريا وأرضها.

سوريا السعودية اليمن حزب العمال البريطاني بريطانيا ضرب سوريا أزمة إنسانية

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