تحالف "دعم الشرعية" في اليمن: الحوثيون أطلقوا 119 صاروخًا ضد السعودية

(مصراوي)

استعرض المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن الحوثيين أطلقوا 119 صاروخًا باليستيًا على المملكة العربية السعودية.

واستعرض المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بعض من عمليات استهداف عدد من منصات إطلاق الصواريخ الحوثية في اليمن، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الصواريخ أطلقت من مدينة صعدة.

ونقلت قناة العربية السعودية أن المتحدث باسم التحالف رحب بإدانة القمة العربية أمس الأحد باستهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية عبر الصواريخ الباليستية.

كما كرر المالكي إدانته لإيران بدعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ عبر تهريبها إليهم.

وأضاف أيضًا أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الطائرات المسيرة، وحولوه إلى ثكنة عسكرية.