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ألمانيا تعلن عن طرد 80 متطرفا إسلاميا منذ العام الماضي

07:28 م الإثنين 16 أبريل 2018
ألمانيا تعلن عن طرد 80 متطرفا إسلاميا منذ العام الماضي

برلين - (د ب أ):

وصل عدد الإسلاميين المتطرفين الذين طردتهم ألمانيا منذ العام الماضي إلى 80 شخصا.

وفي ردها على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين إن من بين هؤلاء عشرة تم ترحيلهم بناء على ما يعرف بأمر ترحيل، فيما تم طرد نحو 70 آخرين كخطرين بناء على ما يعرف بأمر طرد.

وتابعت المتحدثة:" بصورة إجمالية، تم طرد 80 شخصا من الوسط الإسلامي المتطرف منذ عام 2017، وذلك وفقا لمعلومات الحكومة الألمانية".

يذكر أنه في حالة الطرد، يكون تصريح الإقامة قد انتهى، ويتم مطالبة الأشخاص المعنيين بمغادرة البلاد في غضون مدة زمنية محددة، وفي حال لم يستجيبوا للمطالبة، فإن من الممكن أن يتم ترحيلهم.

وحسب القانون، فإن هناك اهتماما كبيرا بالطرد على سبيل المثال في حالات مشاركة أشخاص في جرائم عنف أو الدعوة إليها " لأهداف سياسية أو دينية".

ويمكن للسلطة الأعلى في ولاية ما إصدار أمر ترحيل، وهو ما تم استخدامه عشر مرات في العام الماضي، وذلك بغرض التصدي لتهديد إرهابي أو خطر يتهدد جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء بالدرجة الأولى إذا لم ينجح الطرد بطرق أخرى أو كان صعب التنفيذ.

الإسلاميين المتطرفين برلين وزارة الداخلية الألمانية

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