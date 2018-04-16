المرصد السوري: القوات الحكومية تشن أكثر من 60 غارة جوية على ريفي حمص وحماة

بيروت - (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ونشطاء، اليوم الاثنين، إن الحكومة السورية نفذت على الأقل 65 غارة جوية على مناطق، تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ريفي حمص وحماة بوسط سورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إشارة إلى قرب بدء معركة جديدة في المنطقة.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا، إن الحكومة السورية تكثف غاراتها لتوفير غطاء لقواتها البرية.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "النظام يريد فتح ممر آمن من دمشق باتجاه حمص وصولاً إلى حلب، ولذلك فهو يحاول من خلال هذه المعركة تأمين الطريق السريع بين حمص وسلمية".

وأفاد نشطاء في المنطقة باشتداد المعارك بين مسلحي المعارضة والقوات السورية الحكومية في وقت متأخر ليلة امس الأحد، مع إحراز القوات الحكومية السورية تقدما في بعض المناطق.

وأضاف النشطاء أن قذائف المدفعية الثقيلة استهدفت أيضًا مسلحي المعارضة في الريف الشمالي من حمص والريف الجنوبي من حماة.

وذكر مصدر عسكري أنه بعد استعادة السيطرة بشكل كامل على الغوطة الشرقية ، سيحول النظام وحلفاؤه معركتهم إلى مناطق خارج حمص ودرعا في جنوب سورية.

ويُنظر إلى درعا باعتبارها مهد الانتفاضة السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011.

وقال المصدر للـ (د.ب.أ): "و بعد أن تمكنت القوات الحكومية من تأمين العاصمة ، سوف تنتقل إلى جبهات رئيسية أخرى لتطهيرها من الإرهابيين".

ويمثل استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية أكبر انتصار للحكومة منذ ديسمبر 2016 ، عندما استعادت قوات الأسد سيطرتها الكاملة على مدينة حلب الواقعة شمال سورية في أعقاب حملة مدعومة من روسيا.