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حزب العمال الكردستانى: مقتل وإصابة 16 جنديًا تركيًا شمال أربيل

07:21 م الإثنين 16 أبريل 2018
حزب العمال الكردستانى: مقتل وإصابة 16 جنديًا تركيًا شمال أربيل

حزب العمال الكردستانى

بغداد - (أ ش أ)

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 16 جنديًا تركيًا شمال أربيل بثلاث عمليات على مواقع للجيش التركي.

وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن القوات هاجمت مواقع الجيش التركى فى منطقة ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال أربيل، موضحا أن القوات نفذت 3 عمليات متفرقة بالمنطقة ذاتها.

وأضاف البيان أن العمليات الثلاث أسفرت عن مقتل 14 جنديًا وإصابة اثنين آخرين بجروح فضلا عن تدمير موقع للجيش.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن فى وقت سابق تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل، وفى المقابل يواصل الجيش التركى إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.

هذا المحتوى من

Asha
حزب العمال الكردستانى الجيش التركي العراق أربيل

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