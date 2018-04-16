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ترامب يتهم روسيا والصين بالتخفيض الموجه لعملتيهما

07:19 م الإثنين 16 أبريل 2018
ترامب يتهم روسيا والصين بالتخفيض الموجه لعملتيهما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والصين بالتلاعب في قيمة عملتيهما.

وكتب ترامب اليوم الاثنين على تويتر إن البلدين تخفضان قيمة عملتيهما في حين أن الولايات المتحدة تواصل رفع أسعار الفائدة، وأضاف :" هذا ليس مقبولا".

وأشار ترامب إلى أنه من تبعات ذلك أن الدولار وقع تحت ضغط مؤقتا بعد ظهر اليوم، فيما اكتسب اليورو دفعة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي تقريرا أفاد بأنه لا توجد دولة يمكن تصنيفها، في الوقت الراهن، بأنها تتلاعب في قيمة عملتها، وهو التصنيف الذي يمكن أن يترتب عليه اتخاذ تدابير عقابية محتملة.

وتواصل الولايات المتحدة مراقبة الصين ودولا أخرى في هذا الصدد.

دونالد ترامب واشنطن روسيا الصين

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