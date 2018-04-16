إصابات في حادث دهس "ليس إرهابيًا" بمدينة مانشستر

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(مصراوي)

أصيب ستة أشخاص في مدينة مانشستر البريطانية بعدما دهست سيارة حشد من الناس في مركز تجاري شمالي المدينة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الإثنين، أن خدمات الطوارئ سارعت إلى مكان الحادث، وأعلنت إصابة 6 أشخاص بالغين وهم يتلقون العلاج ويعانون من "صدمة كبيرة".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف إن أربعة منهم كانوا يتحركون وهم مصابون، وأصيب اثنين آخرين في أقدامهم.

وأعلنت السلطات أيضًا أن الحادث ليس إرهابيًا وأكدت أنه تم القبض على المتهم بارتكاب الحادث ويبلغ 80 عامًا.