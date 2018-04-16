البيت الأبيض: ترامب ما زال يرغب بسحب قواته من سوريا

القاهرة - (مصراوى):

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أنه يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا في أعقاب هجوم بسلاح كيماوي في سوريا، لكنه لم يتخذ قرارا بعد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان : "ندرس عقوبات إضافية على روسيا وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

وأضافت ساندرز أن ترامب لا يزال يرغب فى سحب القوات من سوريا لكن لا يوجد إطار زمنى.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى قد أعلنت، أمس الاحد، أن بلادها تدرس فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الروسية .

وأشارت إلى أن تلك العقوبات الجديدة على روسيا ستستهدف أى شركة كانت تتعامل مع المعدات المرتبطة بنظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية، كما صرحت هالى بأن بلادها ستظل مشتركة دبلوماسياً فى القضية السورية.

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على ما لا يقل عن ثلاثة أهداف سورية يعتقد أنها منشآت لتصنيع المواد الكيميائية، وذلك ردا على الهجوم المزعوم بالغاز السام على مدينة دوما السورية خلال الأسبوع الماضي.

وانتقدت روسيا بصفتها حليفا وثيقا للحكومة السورية التي يرأسها بشار الأسد الهجمات العسكرية على سوريا.