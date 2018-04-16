ماي أمام البرلمان: الهجوم على سوريا لم يكن بضغط من ترامب

(مصراوي)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن الضربة الجوية التي شاركت فيها مع الولايات المتحدة وفرنسا ضد سوريا كانت لمصلحة الأمن القومي للمملكة المتحدة.

وتابعت في استجواب أمام البرلمان إن القرار لم يأت بسبب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بعد معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.

وأضافت ماي بحسب وكالة رويترز "لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك ..فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب ولسنا وحدنا. ثمة تأييد دولي على نطاق واسع للإجراء الذي اتخذناه".

ووجهت دل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ضربة مشتركة ضد الحكومة السورية بعدما اتهموها باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على مدينة دوما.