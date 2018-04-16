 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

تأجيل موعد انتخابات الرئاسة في كوبا حتى بعد غد الأربعاء

06:20 م الإثنين 16 أبريل 2018
تأجيل موعد انتخابات الرئاسة في كوبا حتى بعد غد الأربعاء

راؤول كاسترو

هافانا - (د ب أ):

أرجأ البرلمان الكوبي اجتماعا مقررا لانتخاب أول رئيس من خارج عائلة كاسترو خلال ستة عقود ليوم واحد حتى بعد غد الأربعاء وفقا لما ذكره راديو "ريبيلدي" الرسمي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير في الجدول الزمني يعني أن الاجتماع سوف يستمر الآن يومين، وكذلك متى سوف يتم إجراء التصويت.

وبعد مرور 10 سنوات على توليه قيادة الجزيرة الكاريبية، سيسلم راؤول كاسترو (86 عاما) السلطة لرئيس آخر هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس الجديد هو نائب الرئيس حاليا ميجيل دياز كانيل 57 عاما.

وتعني الانتخابات أن جيلا من القادة الأصغر سنا سيتولى السلطة محل رجال الميليشيات الملتحين بقيادة فيدل كاسترو، الذي أطاح بالدكتاتور فولجنسيو باتيستا في ثورة 1959 ثم شقيقه راؤول الذي خلفه في السلطة عام 2008.

انتخابات الرئاسة كوبا راؤول كاسترو

الخبر التالى:

ماي أمام البرلمان: الهجوم على سوريا لم يكن بضغط من ترامب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان