وزارة العدل العراقية: إعدام 13 مدانا أغلبهم بتهمة الإرهاب

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 13 مدانا أغلبهم بتهمة الإرهاب، مؤكدة مضيها بتنفيذ أحكام القانون دون التأثر بأي ضغوط.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل ، في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 مدانا بعقوبة الإعدام بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية..مشيرا إلى أنه كان من بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.

وأضاف المكتب، أن "الوزارة تجدد مضيها بتنفيذ أحكام القانون بدون التأثر بأي ضغوط جانبية خارج إطار القانون وحسب ما عاهدت أبناء العراق على تنفيذ العقوبة بحق من ساهم بسفك الدم العراقي.