 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

متحدث الجيش الليبي: بدأنا الإعداد لتحرير درنة .. وتنسيق وحيد مع مصر

03:30 م الإثنين 16 أبريل 2018
متحدث الجيش الليبي: بدأنا الإعداد لتحرير درنة .. وتنسيق وحيد مع مصر

العقيد أحمد المسماري

القاهرة – (مصراوي):

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي نسق مع مصر لغلق حدودها مع ليبيا، لمنع هروب الإرهابيين إليها خلال معركة تحرير درنة التي يتم التجهيز لها، لتكون معركته المقبلة.

وأضاف المسماري أن الإعداد لشن الهجوم الشامل على تنظيم القاعدة في مدينة درنة بدأ في ظل وجود دعم سياسي دولي وتنسيق وحيد مع مصر، مبينًا أن هذه المعركة لتحرير درنة ستكون فريدة من نوعها ونموذجا حديثا في المعارك الجبلية ضد الإرهابيين، بحسب ما نقله "المرصد الليبي".

وأَشار إلى أن الخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة في المعارك ضد الإرهابيين في مدينة بنغازي ستساعد في معركة مدينة درنة التي سيكون أهلها عاملا حاسما ومساعدا في معركة تحرير درنة من الإرهاب التي ستكون كبيرة جدا ووقتها الزمني قصير جدا.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة وكافة تشكيلاتها، بانتظار عودة القائد العام المشير خليفة حفتر، إلى أرض الوطن سالمًا فالأمر راجع له ليحدد متى يعود ليبقى التجهيز لاستقباله قائماً مع عرض مصور للعودة.

متحدث الجيش الليبي أحمد المسماري الإرهاب معركة درن

الخبر التالى:

في خِتام فعالياته.. ماذا قال الملك سلمان عن "درع الخليج المشترك"؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان