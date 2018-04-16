متحدث الجيش الليبي: بدأنا الإعداد لتحرير درنة .. وتنسيق وحيد مع مصر

القاهرة – (مصراوي):

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي نسق مع مصر لغلق حدودها مع ليبيا، لمنع هروب الإرهابيين إليها خلال معركة تحرير درنة التي يتم التجهيز لها، لتكون معركته المقبلة.

وأضاف المسماري أن الإعداد لشن الهجوم الشامل على تنظيم القاعدة في مدينة درنة بدأ في ظل وجود دعم سياسي دولي وتنسيق وحيد مع مصر، مبينًا أن هذه المعركة لتحرير درنة ستكون فريدة من نوعها ونموذجا حديثا في المعارك الجبلية ضد الإرهابيين، بحسب ما نقله "المرصد الليبي".

وأَشار إلى أن الخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة في المعارك ضد الإرهابيين في مدينة بنغازي ستساعد في معركة مدينة درنة التي سيكون أهلها عاملا حاسما ومساعدا في معركة تحرير درنة من الإرهاب التي ستكون كبيرة جدا ووقتها الزمني قصير جدا.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة وكافة تشكيلاتها، بانتظار عودة القائد العام المشير خليفة حفتر، إلى أرض الوطن سالمًا فالأمر راجع له ليحدد متى يعود ليبقى التجهيز لاستقباله قائماً مع عرض مصور للعودة.