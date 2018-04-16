عون يعتذر عن حضور احتفال الدوحة

القاهرة - مصراوي:

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون كلّف وزير الثقافة ​غطاس خوري​ بتمثيله في احتفال الدوحة ​اليوم بافتتاح مكتبة قطر الوطنية - بحسب روسيا اليوم.

وأضاف المكتب، أن هذا التكليف جاء بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية حضور الاحتفال لأسباب تتصل بالتطورات الأخيرة.

وكان عون قد عاد إلى بيروت من الظهران السعودية الليلة الماضية، بعد ترؤسه وفد لبنان إلى القمة العربية التي عقدت هناك أمس الأحد.