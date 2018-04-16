بدء محاكمة قس أمريكي معتقل في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب

اسطنبول - (د ب أ):

تبدأ محاكمة قس أمريكي معتقل في تركيا منذ عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب اليوم الاثنين ، حيث يطالب ممثلو الادعاء العام بعقوبة تصل إلى السجن 35 سنة للقس الذي تسبب اعتقاله في توترات مع واشنطن.

ويواجه أندرو برونسون ،الذي عمل لعقدين من الزمن كقس في مدينة إزمير غربي تركيا، اتهامات بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المسلح والحركة الإسلامية لفتح الله جولن ، وهو داعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 .

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء إنه سوف يتم تقديم الأدلة على ارتباط برونسون بجرائم خطيرة ، من بينها التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمات إرهابية.

وبحثت الإدارة الأمريكية في قضية القس ، كما أثارها مسؤولون بارزون من بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية .

وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح القس.