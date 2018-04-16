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أهمية سوق الملاحيظ الذي استعادته قوات الشرعية من الحوثيين

01:51 م الإثنين 16 أبريل 2018
أهمية سوق الملاحيظ الذي استعادته قوات الشرعية من الحوثيين

القاهرة - مصراوي:

سيطرت القوات الشرعية على سوق الملاحيظ في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وهو الأمر الذي سيمكن القوات الحكومية من قطع خطوط إمداد الحوثيين بين محافظة صعدة ومدينة حرض في حجة.

وقالت شبكة سكاي نيوز الاخبارية إن السوق يبعد بقرابة عشر كيلومترات عن مسقط رأس زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، في منطقة مران.

وستمكن السيطرة على سوق الملاحيظ القوات الحكومية من قطع خطوط إمداد الحوثيين بين محافظة صعدة ومدينة حرض في حجة، الحدودية مع السعودية.

ويأتي هذا التقدم العسكري بعد ما تمكنت قوات الجيش في وقت سابق من تأمين المجمع الحكومي في المديرية الواقعة جنوب غرب صعدة.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في وقت سابق فتح جبهة جديدة في الظاهر، لتكون الخامسة بصعدة وتضاف إلى جبهات البقع، وباقم، ورازح، وبرط الجوف باتجاه مديرية الحشوة.

سوق الملاحيظ الحوثيين اليمن عبد الملك الحوثي

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