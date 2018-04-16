بريطانيا: السلاح الكيماوي استخدم نحو 400 مرة بسوريا

القاهرة - مصراوي:

قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن ممثل بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدّم قائمة بـ390 حالة استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا منذ عام 2014.

وذكر مبعوث بريطانيا لدى المنظمة، خلال اجتماع طارئ بشأن الهجوم في دوما، أن فشل المنظمة في التصرف إزاء سوريا يخاطر "بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيماوية".

وأبدى مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كينيث وارد، مخاوف من أن تكون روسيا "أفسدت" موقع الهجوم الكيماوي المفترض الذي استهدف مدينة دوما قرب دمشق، وخلف مقتل العشرات.

سوريا.. تاريخ كيماوي أسود

من جانبها، تعهدت روسيا بـ"عدم التدخل" في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، حسب ما نقلته السفارة الروسية.

وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على "تويتر" أن "روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها".

كما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما على الحكومة السورية لمنعها من أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية.

وقال "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الدول، خاصة روسيا وإيران، لاستخدام نفوذها لمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية، خاصة من جانب النظام السوري".

وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 192 عضوا، لكن اجتماع الاثنين يشمل أعضاء المجلس التنفيذي الـ41، ودعا إليه رئيسها الحالي سفير بنغلادش شيخ محمد بلال "لبحث الاستخدام المفترض لأسلحة كيميائية" في سوريا.