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ستولتنبرج: الضربة الأخيرة لسوريا رسالة لروسيا وإيران

12:48 م الإثنين 16 أبريل 2018
ستولتنبرج: الضربة الأخيرة لسوريا رسالة لروسيا وإيران

ينس ستولتنبرغ

القاهرة - مصراوي:

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعمه للضربة الثلاثية على سوريا التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا قبل يومين، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت مواقع الأسلحة الكيميائية ولا سبب لتصاعد التوتر.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الضربة كانت إشارة واضحة للرئيس السوري بشار الأسد ولروسيا وإيران. وقال: "هذه العملية كانت موجهة لإضعاف قدرات الأسلحة الكيميائية الموجودة لدى الجيش السوري والتي تحاول روسيا إخفاءها وغض نظر المجتمع

سوريا روسيا إيران حلف شمال الأطلسي

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