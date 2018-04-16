إيران تحظر شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في المدارس

القاهرة - مصراوي:

قررت السلطات الإيراينة منع المدارس من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، كما أعلنت وكالة "إيلنا"، في حين ترغب طهران في تعزيز الشبكات المحلية للحد من تأثير تطبيقي تلجرام وإنستجرام.

وتابعت الوكالة المقربة من الإصلاحيين نقلا عن مذكرة للوزارة أنه يجب على المدارس "فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية" في الاتصالات.

ويحظى تطبيق تلجرام بشعبية واسعة في إيران. وفي عام 2017 ، كان عدد مستخدميه 40 مليونا شهريا كما أن تطبيق انستجرام منتشر بقوة أيضا.

ويستخدم التطبيقان من قبل العديد من الشركات للتواصل مباشرة مع عملائها.

والأقل استخداما هما فيسبوك وتويتر كونهما محظورين في إيران لكن يمكن الوصول إليهما بسهولة عبر شبكة افتراضية خاصة.

وتم في الأشهر الأخيرة تطوير العديد من التطبيقات الإيرانية التي تقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها تلغرام مثل سوروش الذي بات لديه خمسة ملايين مشترك.