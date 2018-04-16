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المالكي يرحب بقرارات القمة العربية بشأن القضية الفلسطينية

10:52 ص الإثنين 16 أبريل 2018
المالكي يرحب بقرارات القمة العربية بشأن القضية الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، بقرارات القمة العربية التي انعقدت في السعودية أمس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية:"إن القادة العرب تبنوا كافة القرارات التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب، وتتعلق بالقضية الفلسطينية من دون تحفظ أو تعديل".

وشدد على "أهمية هذه المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، لا سيما الاستجابة لمطلبنا بتسمية القمة "قمة القدس" وتقديم الدعم المالي لها ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأعلن المالكي أنه سيتم اليوم توجيه رسائل فلسطينية رسمية لرئاسة قمة القدس الممثلة بالمملكة العربية السعودية، وللأمانة العامة للجامعة العربية، بهدف التنسيق معهم لوضع آلية تنفيذية للقرارات التي تم اتخاذها بشأن القضية الفلسطينية، ووضع جدول زمني لتطبيقها ومن ثم البدء الفوري بالتنفيذ.

وكان تم إطلاق اسم القدس على القمة العربية التي انعقدت أمس في السعودية، وأكد بيانها الختامي على رفض الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وشدد البيان الختامي على دعم الرؤية الفلسطينية لإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام مع إسرائيل وعلى استمرار دعم الفلسطينيين لتحقيق قيام دولة مستقلة لهم على حدود الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطين رياض المالكي القمة العربية السعودية

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