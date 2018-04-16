الصين: الهجوم الثلاثي على سوريا انتهاك للقانون الدولي

القاهرة- (مصراوي):

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم الاثنين، إن الضربات الجوية الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا تعد انتهاكا للمبدأ الأساسي للقانون الدولي حول عدم استخدام القوة العسكرية، حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وصرحت هوا تشونينج خلال مؤتمر صحفي: "يحدد ميثاق الأمم المتحدة بوضوح في أي وضع يمكن استخدام القوة العسكرية. وقد انتهكت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بضربتها لسوريا، المبدأ الأساسي للقانون الدولي، الذي يحظر استخدام القوة العسكرية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى أن تجاهل مجلس الأمن الدولي والتدخل الأحادي الجانب تحت ذرائع إنسانية في قضايا دول ثالثة لا يتوافق أيضا مع القانون الدولي.

وتعرّضت سوريا، فجر السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، تضمنت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدّت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.