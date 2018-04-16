وزير الخارجية البريطاني: الحرب السورية ستستمر

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن الحرب السورية ستستمر، وذلك بعد يومين من الهجوم الثلاثي الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية في سوريا.

وأضاف جونسون في تصريح نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن "الضربات الجوية أوضحت أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيماوية".

وأكّد في تصريحات لصحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، أمس الأحد،أن الضربات الأخيرة على سوريا كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكد جونسون أنه سيتم مواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث الخيارات إذا تكرر استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى في سوريا.

وتعرّضت سوريا، فجر السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، تضمنت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدّت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.