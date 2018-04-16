البيت الأبيض: المهمة الأمريكية بسوريا "لم تتغير"

واشنطن- (أ ف ب):

قال البيت الأبيض، الأحد، إن المهمة الأمريكية في سوريا "لم تتغير"، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس اقنعت ترامب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا "لمدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن "المهمة الأمريكية لم تتغير"، مضيفة "الرئيس كان واضحا، إنه يريد أن تعود القوات الأمريكية باقرب وقت ممكن إلى الوطن".

وتابعت ساندرز "نحن عازمون على سحق تنظيم داعش بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالاضافة إلى ذلك، نتوقع ان يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون مسؤولية اكبر عسكريا وماليا من اجل تأمين المنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، أكّد ماكرون في مقابلة مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية وإذاعة "آر إم سي" وموقع "ميديابارت" الإلكتروني، أن ترامب بات الآن مقتنعا بضرورة الإبقاء على الوجود الأمريكي في سوريا.

وقال ماكرون "قبل عشرة أيام قال الرئيس ترامب إنّ الولايات المتحدة تريد الانسحاب من سوريا. لقد أقنعناه بضرورة البقاء هناك..أؤكد لكم أننا أقنعناه بضرورة البقاء لمدة طويلة".