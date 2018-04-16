البيت الأبيض: ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع وقت

واشنطن- أ ش أ:

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أقنع ترامب بالحفاظ على الوجود الأمريكي هناك.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين، إن "المهمة الأمريكية لم تتغير والرئيس ترامب كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن".

وأضافت أننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل، وتوفير الظروف التي تمنع عودته، بالإضافة إلى ذلك فإن واشنطن تتوقع اضطلاع حلفائها وشركائها الإقليميين بمسئولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة.

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