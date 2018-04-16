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حرائق بالغابات في استراليا

04:07 ص الإثنين 16 أبريل 2018
حرائق بالغابات في استراليا

حرائق بالغابات في استراليا

سيدني- (د ب أ):

قال مسؤولون استراليون، إن حرائق غابات، جنوب غرب سيدني التي يعتقد أنها ربما أشعلت عمدًا، أتت على أكثر من 2400 هكتار وما زالت مشتعلة حتى اليوم الإثنين.

وعمل المئات من رجال الإطفاء طوال الليل لاحتواء النيران وحماية المنازل. وقالت خدمة الإطفاء في المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح القوية في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وقال شين فيتزسيمونز مفوض شؤون الإطفاء اليوم الإثنين: "لا أستطيع أن أصدق عدم تعرض منازل للدمار جراء هذا الحريق".

وقال للقناة السابعة المحلية: "بالأمس كان لدينا أكثر من 500 من رجال الإطفاء يعملون على التصدي للحريق، وتقلص هذا العدد إلى 250 من رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على الأرض".

وكانت الحرائق قد بدأت بعد ظهر السبت الماضي وأججتها الرياح القوية.

حرائق غابات استراليا ولاية نيو ساوث ويلز الأرصاد الجوية درجات الحرارة
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