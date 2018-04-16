"ديلي ميل": اليوم رئيس وزراء بريطانيا تواجه تصويتاً عاصفاً في البرلمان بسبب سوريا

وكالات

لاقت رئيس وزراء بريطانيا "تريزا ماي" اعتراضات واسعة بسبب القرار المنفرد بالاشتراك في الضربة العسكرية ضد سوريا ضمن الحلف الذي قاده دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية صباح السبت الماضي.

ومن المُتوقع ان تواجه "ماي" هجوماً عنيفاً في البرلمان خلال جلسة اليوم بسبب موقف المعارضة ضد القرار التي اتخذته الحكومة، خلال فترة إجازة البرلمان البريطاني، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مرجحة أن يكون قرار أغلبية النواب ضد الضربة العسكرية .

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة السورية سوف تخيم على أجندة انعقاد البرلمان البريطاني، في حين ان أحزاب المعارضة شددت علي أعضائها حضور جلسة اليوم والاستعداد لأي تصويتٍ قد يجري.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية في وقت سابق، نتيجة استفتاء أظهر أن 43 بالمئة من الجمهور معارضاً لاشتراك بريطانيا في الضربات العسكرية ضد سوريا، بينما وافق 22 بالمئة، وقال 34 بالمئة من المشاركين أنهم غير مهتمين.

يذكر أن ضربة عسكرية شنتتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا استهدفت مواقع سورية بـ 105 صاروخاً صباح الأحد الماضي بزعم استخدام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيميائي في "دوما".