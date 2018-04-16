​مؤشرات أولية: فوز ديوكانوفيتش في الانتخابات الرئاسية في مونتينيجرو

لجراد- (د ب أ):

فاز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في مونتينيجرو (الجبل الأسود) ، ميلو ديوكانوفيتش، بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى اليوم الأحد، بحسب توقعات أولية.

وأعطت التوقعات التي أعلنها مركز مراقبة الانتخابات مساء اليوم الأحد ديوكانوفيتش 8ر53 في المئة من الأصوات والمنافس الرئيسي، ملادين بويانيتش، 2ر34 في المئة.

وأكدت عمليات الفرز الأولية من جانب لجنة الانتخابات الحكومية هذا الاتجاه، لتعطي ديوكانوفيتش 56 عاما، الصدارة بشكل أكبر من ذلك. في حين لم يحصل المرشحون الست الباقون على أصوات بأكثر من عشرة بالمئة.

وفي حال تأكد ذلك، فإن الفوز يعني عودة ديوكانوفيتش للمشهد السياسي بعد التقاعد الطوعي من منصب حكومي، حيث كان رئيس الوزراء مونتينيجرو أو رئيسها معظم الوقت منذ عام 1991.

وظل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السلطة طوال تلك الفترة، وظل ديوكانوفيتش زعيما للحزب منذ عام 1997.

وقال إنه قرر العودة مع الحزب من أجل تعزيز نهج الجبل الأسود الموالي للغرب في خضم توترات إقليمية واضطراب عالمي بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

كان ديوكانوفيتش قد وجه الجبل الأسود بعيدا وبشكل حاد عن تحالف وثيق تقليدي مع روسيا في السنوات القليلة الماضية.

واتهم موسكو بالتورط في محاولة انقلاب مزعومة في يوم الانتخابات البرلمانية الماضية في أكتوبر عام 2016، وانضمت بودجوريتشا لكل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وانضمت الدولة الصغيرة المنبثقة من جمهورية يوغسلافيا السابقة للناتو في عام 2017 وتتفاوض من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعد ديوكانوفيتش شخصية استقطابية بشكل حاد ليس فقط في الجبل الأسود، بل على المستوى الدولي أيضا. ويتهمه منافسون بالمحاباة والمحسوبية والفساد الكبير وكذلك بانتهاج ممارسات مستبدة.

ويشغل عدد من أفراد أسرته مناصب كبيرة في السياسة والقضاء والأعمال.