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"سكاي نيوز": تدمير مواقع أثرية خلال الهجوم التركي على مدينة عفرين

11:23 م الأحد 15 أبريل 2018
"سكاي نيوز": تدمير مواقع أثرية خلال الهجوم التركي على مدينة عفرين

الجيش التركي فى عفرين

دمشق - (أ ش أ)

كشفت لقطات مصورة عرضتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد عن تعرض مواقع أثرية تعود لعصور ما قبل الميلاد في مدينة عفرين ومحيطها بشمال سوريا لدمار وأضرار جسيمة ، وذلك جراء الهجوم العسكري التركي على المدينة.

وأضافت القناة أن آثارا عمرها قرون ومواقع تراثية تعرضت لأضرار بالغة جراء المعارك ، منها درج "المسرح الروماني" الذي بني في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم خلعه من مكانه أثناء المعارك.

كما تعرضت قلعة النبي "هوري"، أحد المعالم الأثرية الرومانية في المنطقة ، الى دمار جراء القصف الشرس الذي تعرضت له مدينة عفرين من جانب القوات التركية.

وأظهرت الصور تعرض معبد عين دارة ، الذي يرجع تاريخيا للعصر الحديدي ، ويضم بقايا كتل بازلت كبيرة منحوتة ، ونقوشا على الجدران، للقصف.

وكانت مدينة عفرين السورية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجيش التركي ومسلحين موالين له ، انتهت بطرد المسلحين الأكراد ، موقعة عشرات الضحايا بصفوف المدنيين وخسائر كبيرة في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
تدمير مواقع أثرية هجوم تركي عفرين سوريا
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