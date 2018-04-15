بعد رفض تدخلاتها.. أول تعليق من إيران على البيان الختامي للقمة العربية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأحد، البيان الصادر عن القمة العربية، التي استضافتها الظهران في المملكة العربية السعودية، وانتهت باتهام إيران بتفعيل أزمات الإقليم.

وفي بيان رسمي، رأى قاسمي أن السياسة الخارجية الإيرانية لا تتدخّل في شؤون الدول الثانية، واصفاً الاتهامات بـ"الأكاذيب والافتراءات المكررة".

وأكد قاسمي أن إيران ترفض الاتهامات الموجهة إليها في أكثر من بند في البيان الختامي، قائلاً: "من الواضح أن في هذا البيان تجاهلاً للحقائق ولمسببات أزمات الإقليم، وتفضيلاً للوصول إلى طريق مسدود، بدلاً من اتباع طريق الحل".

وشدد قاسمي على أن بلاده تحفظ حقوق جيرانها وتنتظر من الأطراف المقابلة أن تقوم بالمثل، وألا تتدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، داعيا إلى الحوار والتعامل المنطقي البناء القائم على حسن النوايا، بما يخفف من حدة التوتر في المنطقة.

وقبل إصدار البيان الختامي للقمة العربية، هاجم مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اجتماعات "قمة القدس"، متهمًا إياها بالافتقار للمصداقية.

وزعم ولايتي أن هذه الاجتماعات تتناول مواضيع اخري بدلا عن الدفاع عن كيان العالم العربي وسوريا الذي يتعرض لعدوان منذ سبع سنوات.

وأكد ولايتي علي أن سوريا حكومة وشعبا ستنتصر في هذه المعركة، وليست بحاجة الي حماية بعض الزعماء العرب من ضعفاء النفس.

وأدان البيان الختامي لقمة القدس التدخلات الايرانية واستخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية ضد شعبه، وايضا الصواريخ التي يطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية.

واستنكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بـ"الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وتَصدر رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، كلمات عدد من زعماء وقادة الدول المشاركة في اجتماعات القمة العربية.