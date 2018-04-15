المعارض البريطاني كوربن يطالب دول الكومنولث باختيار الرئيس المقبل للمنظمة

لندن - (د ب ا):

طالب زعيم المعارضة البريطاني جيرمي كوربن اليوم الأحد،بان تختار الدول الـ53 الأعضاء في منظمة الكومنولث التي تقودها بريطانيا الرئيس المقبل للمنظمة، وذلك قبل القمة التي تعقد كل عامين وستجرى هذا الأسبوع لمناقشة القيادة المستقبلية للمنظمة.

وقال كوربن في برنامج اندرو مار بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه لا يجب أن يخلف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية بصورة آليه كرئيس لمنظمة الكومنولث.

وأضاف: "من الواضح أن الملكة ملتزمة بصورة شخصية تجاه الكومنولث، ولكن بعدها، أعتقد أنه ربما يحين الوقت للقول إنه على الكومنولث اختيار رئيسهم المقبل على أساس دوري".

ورفض وزير الخارجية بوريس جونسون في نفس البرنامج التعليق على ما إذا كان يجب أن يخلف الأمير تشارلز الملكة، التي سوف تتم عامها الـ92 السبت المقبل.

وقال جونسون" هذه مسألة تخص 53 دولة".

وكان كوربن وجونسون يتحدثان في ظل تكهنات بأن قادة الكومنولث سوف يناقشون قضية خلافة الملكة المحتملة هذا الأسبوع.

قالت باتريشيا سكوتلاندـ الأمينة العامة لدول الكومنولث في برنامج بيستون التي تبثه شبكة" أي تي في" اليوم الأحد إن الأمر يعود لـ 53 زعيما " لاتخاذ قرار".

وكانت سكوتلاند قد قالت في وقت سابق إن المباحثات في لندن سوف تركز على "إصلاح وتجديد الكومنولث".

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات غدا الاثنين بمباحثات وزارية قبل قمة القادة المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تعهد مشترك للتصدي للرق في العصر الحديث.

ومن بين القضايا المرجح مناقشتها حقوق الهجرة للأشخاص، الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا من دول منطقة الكاريبي في الخمسينيات والستينيات.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أن نيوزيلندا وسريلانكا وغانا قد انضمت إلى تحالف الكومنولث للمحيطات النظيفة بزعامة بريطانيا وفانواتو من أجل التصدي للتلوث جراء المواد البلاستيكية.

وتعهدت ماي بتخصيص 4ر61 مليون جنيه إسترليني (2ر87 مليون دولار) لتمويل أعمال البحث العلمي العالمي "ومساعدة الدول في الكومنولث منع دخول الملوثات البلاستيكية المحيطات في المقام الأول".

ويشار إلى أن معظم الدول الـ 53 في منظمة الكومنولث، الذي تم تأسيسه عام 1949، خضعوا لحكم بريطانيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الفترات.