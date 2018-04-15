عشرات الآلاف يحتجون في سلوفاكيا على خلفية مقتل صحفي

براتيسلافا - (د ب أ):

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، اليوم الأحد، للمطالبة بتلقي أجوبة في قضية مقتل صحفي استقصائي قبل شهرين.

وفي براتيسلافا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 30 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتوضيح واقعة مقتل يان كوتسياك في فبراير، الذي صدم موته الدولة الصغيرة الواقعة في أوروبا الوسطى..

وقُتل كوتسياك وصديقته بالرصاص في منزله، بينما كان يعد تقريرا اخباريا حول الروابط بين الحكومة السلوفاكية والمافيا الإيطالية.

ودخلت سلوفاكيا في اضطرابات سياسية نتيجة لهذه الفضيحة ،حيث استقال رئيس الوزراء روبرت فيكو ووزير الداخلية روبرت كاليناك الشهر الماضي وسط تصدعات في الائتلاف الحاكم.

وحل محل فيكو نائبه وزميله في الحزب بيتر بيليجريني.

وتم استبعاد إجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الراهن، وهو القرار الذي تسبب في انتشار الغضب على نطاق واسع. كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الشرطة تيبور جاسبار بسبب طريقة تعامله مع القضية.