"الصواريخ الباليستيكية".. هل أخطأ الرئيس السيسي خلال خطاب قمة القدس؟

كتب- محمد الصباغ:

أثار استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة "الصواريخ الباليستيكية" خلال كلمته بالقمة العربية بالدمام، الكثير من الجدل، وباتت الكلمة هي الهاشتاج الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" في مصر.

وقال الرئيس خلال كلمته في "قمة القدس" اليوم الأحد، إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستيكية باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي. وذلك في إشارة إلى الصواريخ التي دأب الحوثيون على إطلاقها على المملكة في الآونة الأخيرة، وتتهم الرياض طهران بأنها وراء تهريب هذه الصواريخ إلى الحوثيين.

ولا تستخدم كلمة "باليستيكية" بشكل كبير في الوقت الحالي، وحلت بدلًا منها كلمة "بالستية"، والمقصود بها الصواريخ بعيدة المدى.

وفي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوكالة الرسمية جاءت الكلمة على غير ما نطقها الرئيس، واستخدمت اللفظ المتداول "البالستية".

لكن بالبحث عن مدى دقة استخدام الكلمة التي نطق بها السيسي في القمة العربية؛ وجدنا أنها مستخدمة في العديد من المواقع الإخبارية الخاصة والرسمية، وفي وثيقة لمنظمة أممية وفي بحث عسكري لأحد باحثي مركز الأهرام للدراسات منشور على موقع جامعة قطر، وهو ما يظهر في الصور الموثقة بالموضوع.

وفي بيان للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة، صادر عام 2003، جاء فيه أن "المجتمع الدولي يواجه تحديا وهو زيادة مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة الصواريخ الباليستيكية. وكي نتصدى لهذه المشكلة المتزايدة العظم لهذه الصواريخ الباليستيكية فإن هناك مدونة سلوك على الصعيد الدولي قد وضعت لهذا الغرض واعتمدت أثناء انعقاد مؤتمر لاهاي في 25 و 26 نوفمبر 2002".

وجاء أيضًا أنه "من التحديات التي تنتظرنا، وكما جاء في المدونة، هو وضع هذه التدابير لبناء الثقة ولكي نضمن أن المدونة سوف تقوم بتعزيز طابع الشفافية في مجال الصواريخ الباليستيكية".

وفي هذا الشأن قال خبير العلوم العسكرية والأستاذ الزائر بأكاديمية دفاع حلف "الناتو"، سيد غنيم، إن نص كلمات الرئيس تتم مراجعته بشكل دقيق سواء قانونيًا أو لغويًا، مضيفًا -في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"- أن الكلمة التي أثير حولها كثير من الجدل تُكتب في الأوراق البحثية كما نطقها الرئيس في خطابه.

وتعجب غنيم كثيرًا من التركيز على هذه الكلمة فقط والابتعاد عن المضمون الكامل لكلمة الرئيس خلال خطابه، مؤكدًا أنه خلال إشرافه على الأبحاث في كلية القادة والأركان كان يتم استخدام الكلمات الإنجليزية حسب منطوقها طالما لم يتم تعريبها بلفظ محدد عبر المجمع اللغوي.

وفي ورقة بحثية من مركز الأهرام للدراسات منشور على موقع جامعة قطر، اختار الباحث أحمد إبراهيم محمود عنوانًا يحمل اسم "الهند وتكنولوجيا الصواريخ الباليستيكية".

كما استخدمت الكلمة أيضًا في مواقع إخبارية مثل "روسيا اليوم" و"سويس إنفو" ووكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في أوقات سابقة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته اليوم في مدينة الظهران إن مصر ملتزمة بالعمل على استعادة الاستقرار "وتحقيق الحل السياسي العادل في اليمن، الذي لا يُمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها، ورفض منطق الغَلَبَة، ومحاولة فريق سياسي فرض طموحاته التوسعية على عموم اليمنيين بالقوة، والاستقواء بقوى إقليمية وأجنبية.. فلا مستقبل في اليمن إلا بالحل السياسي، ولن يكون الحل السياسي إلا يمنياً خالصاً، لا مكان فيه لأطماع إقليمية أو لمنطق الاستقواء والغَلَبَة بين أبناء الشعب الواحد".